СКА – «Автомобилист». Чудинов проведет 500-й матч в КХЛ
Тренерский штаб СКА назвал состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».
Ворота будет защищать Микко Коскинен, запасной голкипер – Игорь Шестеркин.
Первое звено: Гавриков – Херсли, Ковальчук – Дацюк – Барабанов.
Второе звено: Хафизуллин – Чудинов, Широков – Тихонов – Калинин.
Третье звено: Зубарев – Рундблад, Гусев – Прохоркин – Плотников.
Четвертое звено: Рыков – Зуб, Каблуков – Мальцев – Дергачев.
Отметим, для Максима Чудинова предстоящий матч станет 500-м в КХЛ. На счету защитника 428 матчей в регулярных чемпионатах (49+101) и 71 матч в плей-офф (3+19).
Защитник СКА Максим Чудинов сегодня проведет 500-й матч в КХЛ.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 13 сентября 2017 г.
С юбилеем и удачной игры! pic.twitter.com/wr5ChQU9D8
По сравнению с предыдущей игрой, в которой СКА обыграл «Ладу» (3:1), в состав армейцев вернулись Владислав Гавриков и Александр Дергачев, а вне заявки остались Евгений Кетов и Максим Карпов.
Напомним, матч начнется в 19:30. Встреча пройдет в Ледовом дворце.
Матч
СКА - Автомобилист - 4:1 (4:1, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Ковальчук (Дацюк, Плотников), 3:30 (1:0). Барабанов (Ковальчук, Чудинов), 4:42 (2:0). Барабанов (Ковальчук, Дацюк), 9:04 (3:0). Паре (Трямкин), 13:15 (3:1). Гусев (Рундблад, Прохоркин), 13:45 (4:1).
Место и дата
13 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция