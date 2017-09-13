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СКА – «Автомобилист». Чудинов проведет 500-й матч в КХЛ

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА назвал состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

Ворота будет защищать Микко Коскинен, запасной голкипер – Игорь Шестеркин.

Первое звено: Гавриков – Херсли, Ковальчук – Дацюк – Барабанов. 

Второе звено: Хафизуллин – Чудинов, Широков – Тихонов – Калинин.

Третье звено: Зубарев – Рундблад, Гусев – Прохоркин – Плотников.

Четвертое звено: Рыков – Зуб, Каблуков – Мальцев – Дергачев.

Отметим, для Максима Чудинова предстоящий матч станет 500-м в КХЛ. На счету защитника 428 матчей в регулярных чемпионатах (49+101) и 71 матч в плей-офф (3+19).

По сравнению с предыдущей игрой, в которой СКА обыграл «Ладу» (3:1), в состав армейцев вернулись Владислав Гавриков и Александр Дергачев, а вне заявки остались Евгений Кетов и Максим Карпов.

Напомним, матч начнется в 19:30. Встреча пройдет в Ледовом дворце. 

Матч

СКА - Автомобилист - 4:1 (4:1, 0:0, 0:0)

1-й период

Голы:

Ковальчук (Дацюк, Плотников), 3:30 (1:0). Барабанов (Ковальчук, Чудинов), 4:42 (2:0). Барабанов (Ковальчук, Дацюк), 9:04 (3:0). Паре (Трямкин), 13:15 (3:1). Гусев (Рундблад, Прохоркин), 13:45 (4:1).

Место и дата

13 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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