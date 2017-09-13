СКА – «Автомобилист». Чудинов проведет 500-й матч в КХЛ

Тренерский штаб СКА назвал состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

Ворота будет защищать Микко Коскинен, запасной голкипер – Игорь Шестеркин.

Первое звено: Гавриков – Херсли, Ковальчук – Дацюк – Барабанов.

Второе звено: Хафизуллин – Чудинов, Широков – Тихонов – Калинин.

Третье звено: Зубарев – Рундблад, Гусев – Прохоркин – Плотников.

Четвертое звено: Рыков – Зуб, Каблуков – Мальцев – Дергачев.

Отметим, для Максима Чудинова предстоящий матч станет 500-м в КХЛ. На счету защитника 428 матчей в регулярных чемпионатах (49+101) и 71 матч в плей-офф (3+19).

Защитник СКА Максим Чудинов сегодня проведет 500-й матч в КХЛ.

С юбилеем и удачной игры! pic.twitter.com/wr5ChQU9D8 — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 13 сентября 2017 г.

По сравнению с предыдущей игрой, в которой СКА обыграл «Ладу» (3:1), в состав армейцев вернулись Владислав Гавриков и Александр Дергачев, а вне заявки остались Евгений Кетов и Максим Карпов.

Напомним, матч начнется в 19:30. Встреча пройдет в Ледовом дворце.