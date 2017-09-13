Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Греция53 : 53Россия
Футбол  Фулхэм- : -Халл Сити
Футбол  Ливерпуль- : -Севилья
Хоккей  Локомотив1 : 1Металлург
Футбол  Марибор- : -Спартак
Футбол  Фейеноорд- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эгис Климас: Бой с Шабранским будет непростым для Ковалева, но он все сделает правильно

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Менеджер экс-чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Сергея Ковалева Эгис Климас считает, что 25 ноября зрители увидят нового Ковалева.

Россиянин проведет поединок против украинца Вячеслава Шабранского.

«Этот бой будет непрост для него, но думаю, Сергей все сделает правильно. Мы увидим совершенно иного Ковалева», - цитирует Климаса boxingtalk.com.

«Тренеров много, а наставников мало. Сергей знает, что ему делать», - добавил Климас.

Напомним, что боксер расторг сотрудничество с тренером Джоном Дэвидом.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Максим Власов: Ковалев не сможет вернуться на чемпионский уровеньРоссийский боксер Максим Власов объяснил, почему команда Сергея Ковалева выбрала в качестве следующего соперника украинца Вячеслава Шабранского.Украинский боксер: У меня хватит сил победить Сергея КовалеваУкраинский полутяжеловес Вячеслав Шабранский поделился ожиданиями от предстоящей встречи с российским боксером Сергеем Кавалевым. Напомним, бой между спортсменами состоится 25 ноября в США.Ковалев вернется на ринг 25 ноября и проведет бой с украинским боксеромЭкс-чемпион мира по версии WBA (Super), IBF и WBO Сергей Ковалев вернется на ринг 25 ноября в бою с украинцем Вячеславом Шабранским. Об этом сообщила промоутер россиянина Кэти Дува.Ковалев проведет бой до конца годаРоссийский боксер Сергей Ковалев проведет бой до конца года, сообщил промоутер экс-чемпиона WBA (Super), IBF и WBO Кэти Дува.Салливан Баррера: Мы ведем переговоры о бое с Сергеем Ковалевым. Надеюсь, они завершатся успешноКубинский полутяжеловес Салливан Баррера хотел бы провести поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.
Баскетбол
Дэвид Блатт: Исторически сборная России успешно выступает против Греции
Футбол
Корян, Ротенберг и Эдер полетели с «Локомотивом» на матч с «Копенгагеном»
Футбол
«Марибор» обыграл «Спартак» в Юношеской лиге УЕФА
Теннис
Касаткина претендует на звание «Прорыв месяца»
все новости
Вячеслав Шабранский
Вячеслав Шабранскийвсе новости
Эгис Климас
Эгис Климасвсе новости
Сергей Ковалёв
Сергей Ковалёввсе новости