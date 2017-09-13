Эгис Климас: Бой с Шабранским будет непростым для Ковалева, но он все сделает правильно

Менеджер экс-чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Сергея Ковалева Эгис Климас считает, что 25 ноября зрители увидят нового Ковалева.

Россиянин проведет поединок против украинца Вячеслава Шабранского.

«Этот бой будет непрост для него, но думаю, Сергей все сделает правильно. Мы увидим совершенно иного Ковалева», - цитирует Климаса boxingtalk.com.

«Тренеров много, а наставников мало. Сергей знает, что ему делать», - добавил Климас.

Напомним, что боксер расторг сотрудничество с тренером Джоном Дэвидом.