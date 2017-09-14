В выходные в Сочи пройдут решающие гонки серии Mitjet

16 августа на «Сочи Автодроме» состоится финальный этап Кубка России Mitjet, по итогам которого будут определены победители и призеры сезона-2017.

Впервые в истории российской гоночной серии Mitjet в 2017 году состоялся шестиэтапный Кубок России.

Кубок России Mitjet растянулся на пять месяцев. Стартовав в майском Сочи, пилоты гоночной серии дважды сражались на автодромах в Москве и Казани. 16 сентября в Сочи на домашнем автодроме серии состоятся два заезда, за которыми последует итоговая церемония награждения победителей и призеров Кубка России Mitjet 2017 года.

Если безоговорочный лидер сезона Иван Лукашевич еще в Казани обеспечил себе звание обладателя Кубка России Mitjet-2017, то за второе место развернется ожесточенная борьба между Дмитрием Гвазавой, Андреем Агафоновым и Алексеем Карачевым.

Закручивает интригу до предела регламент Кубка России Mitjet, согласно которому две худшие гонки сезона не идут в зачет при финальном подсчете баллов. В категории Semi-PRO борьба за победу в Кубке будет идти вплоть до финишного флага последней гонки. Дмитрий Бударин, Антон Немкин и Константин Гугкаев с равными шансами претендуют на итоговый успех в сезоне.

Впервые в истории российской гоночной серии Mitjet в финальном этапе Кубка России на стартовой прямой окажется 21 машина. Все лучшие пилоты Mitjet соберутся 16 сентября в Сочи, чтобы выявить лучших в решающем очном сражении Кубка России 2017.