Принято решение сократить количество весовых категорий в самбо

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков объявил, что в самбо будет сокращено количество весовых категорий.



С девяти до семи будет сокращено количество весовых категорий в самбо.



«В ноябре чемпионат мира 2017 года примет столица Олимпийских игр 2014 года,» — сообщил ТАСС Шестаков.



Также он упомянул, что города проведения слудующих турниров в Румынии и Южной Корее будут определены позже.