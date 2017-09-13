Принято решение сократить количество весовых категорий в самбо
Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков объявил, что в самбо будет сокращено количество весовых категорий.
С девяти до семи будет сокращено количество весовых категорий в самбо.
«В ноябре чемпионат мира 2017 года примет столица Олимпийских игр 2014 года,» — сообщил ТАСС Шестаков.
Также он упомянул, что города проведения слудующих турниров в Румынии и Южной Корее будут определены позже.
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