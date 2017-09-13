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Принято решение сократить количество весовых категорий в самбо

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Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков объявил, что в самбо будет сокращено количество весовых категорий.


С девяти до семи будет сокращено количество весовых категорий в самбо.


«В ноябре чемпионат мира 2017 года примет столица Олимпийских игр 2014 года,» — сообщил ТАСС Шестаков.


Также он упомянул, что города проведения слудующих турниров в Румынии и Южной Корее будут определены позже. 

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