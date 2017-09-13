Александр Горшков: У нашего звена все впереди, будем играть еще лучше
Нападающий «Амура» Александр Горшков прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Первый период провели не очень, зато во втором реабилитировались, забили. Сразу эмоции появились, побежали в атаку вытаскивать матч. В первом периоде было немного непонятно, а уже во втором что-то уже стало наклевываться. У нас (звена братья Ушенины - Горшков) еще все впереди, будем играть еще лучше. Попасть в олимпийскую сборную? Это будет очень тяжело, все-таки много хороших ребят в этой лиге», - сказал Горшков.
Матч
Амур - ЦСКА - 2:3 Б. (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Бурдасов 4:53 (0:1). Ничушкин (Марченко, Блажиевский), 26:59 (0:2). Ушенин В. (Кондратьев, Горшков), 33:24 (1:2 - бол.). Ушенин В. (Кондратьев, Горшков), 55:36 (2:2 - бол.).
Победный буллит:
Кузьменко - 2:3.
Место и дата
13 сентября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция