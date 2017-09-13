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Александр Горшков: У нашего звена все впереди, будем играть еще лучше

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Нападающий «Амура» Александр Горшков прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Первый период провели не очень, зато во втором реабилитировались, забили. Сразу эмоции появились, побежали в атаку вытаскивать матч. В первом периоде было немного непонятно, а уже во втором что-то уже стало наклевываться. У нас (звена братья Ушенины - Горшков) еще все впереди, будем играть еще лучше. Попасть в олимпийскую сборную? Это будет очень тяжело, все-таки много хороших ребят в этой лиге», - сказал Горшков.

Матч

Амур - ЦСКА - 2:3 Б. (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Бурдасов 4:53 (0:1). Ничушкин (Марченко, Блажиевский), 26:59 (0:2). Ушенин В. (Кондратьев, Горшков), 33:24 (1:2 - бол.). Ушенин В. (Кондратьев, Горшков), 55:36 (2:2 - бол.).

Победный буллит:

Кузьменко - 2:3.

Место и дата

13 сентября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция

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