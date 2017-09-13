Александр Горшков: У нашего звена все впереди, будем играть еще лучше

Нападающий «Амура» Александр Горшков прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Первый период провели не очень, зато во втором реабилитировались, забили. Сразу эмоции появились, побежали в атаку вытаскивать матч. В первом периоде было немного непонятно, а уже во втором что-то уже стало наклевываться. У нас (звена братья Ушенины - Горшков) еще все впереди, будем играть еще лучше. Попасть в олимпийскую сборную? Это будет очень тяжело, все-таки много хороших ребят в этой лиге», - сказал Горшков.