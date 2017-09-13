Экс-первая ракетка мира, победительница турниров серии Большого шлема Серена Уильямс назвала дочку Алексис Олимпия. Об этом американка сообщила в своем Instagram.

«Знакомьтесь — Алексис Олимпия Оганян-младшая», - поделилась Уильямс со своими подписчиками.

Meet Alexis Olympia Ohanian Jr. You have to check out link in bio for her amazing journey. Also check out my IG stories 😍😍❤️❤️ Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Сен 13 2017 в 6:39 PDT





Первый ребенок 35-летней теннисистки появился на свет первого сентября. О помолвке с отцом ребенка предпринимателем Алексисом Оганяном спортсменка объявила в конце декабря 2016 года.

Серена Уильямс может вернуться в теннис в 2018 году.