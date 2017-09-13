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Серена Уильямс назвала дочку Алексис Олимпия

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Экс-первая ракетка мира, победительница турниров серии Большого шлема Серена Уильямс назвала дочку Алексис Олимпия. Об этом американка сообщила в своем Instagram.

«Знакомьтесь — Алексис Олимпия Оганян-младшая», - поделилась Уильямс со своими подписчиками.


Первый ребенок 35-летней теннисистки появился на свет первого сентября. О помолвке с отцом ребенка предпринимателем Алексисом Оганяном спортсменка объявила в конце декабря 2016 года.

Серена Уильямс может вернуться в теннис в 2018 году.

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