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Третьяк посоветовал Овечкину смириться с решением НХЛ

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что Александру Овечкину придется принять решение Национальной Хоккейной Лиги, так как вопрос об участи в Олимпиаде-2018 игроками НХЛ уже закрыт.

В апреле стало известно, что Лига не собирается останавливать регулярный чемпионат на время проведения Олимпийских Игр в Пхенчхане. Надеется на более позднюю сделку с НХЛ бессмысленно, заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель. 

Однако капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не согласен с таким решением и вместе с Евгением Кузнецовым и Евгением Малкиным  намерен попасть в сборную.

«Что теперь делать Овечкину? Ничего. Играть за «Вашингтон». Ему надо смириться с этим. Уже Международная федерация хоккея приняла решение, что игрокам, у которых есть контракт, не разрешат играть. Ничего мы не можем сделать. К правилам надо прислушиваться. Он (Овечкин) молодец, он хотел играть, но, к сожалению, НХЛ и Международная федерация не разрешают», – сказал глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк агентству «Р-спорт».

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