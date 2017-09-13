Кларенс Зеедорф: Надеюсь, что в скором времени вернусь к тренерской деятельности

Голландский специалист Кларенс Зеедорф рассказал о планах на будущее.

«Я уже был тренером, и думаю, что неплохо справился. К сожалению, задержаться у руля «Милана» мне не удалось. Посмотрим, что готовит мне будущее.

Хочу стать частью интересного проекта. Мир футбола не стоит на месте, и я надеюсь, что в скором времени вернусь к тренерской деятельности», – цитирует Зеедорфа Sky Sport Italia.

Напомним, голландец встал у руля «россонери» 16 января 2014 года. В том сезоне команда заняла 8-е место в серии А.