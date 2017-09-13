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Илья Авербух: Программы Медведевой будут дорабатываться

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хореограф Илья Авербух в интервью «Советскому спорту» оценил готовность программ Евгении Медведевой на олимпийский сезон.

- Вы довольны тем, как в данный момент выглядят программы Евгении Медведевой? Они будут дорабатываться?
- Конечно, они будут дорабатываться. В общем, видно, что программы Жене подходят. Понятно, что они еще недостаточно вкатаны по сравнению с тем, как они будут выглядеть через полгода на Олимпиаде. Впереди еще очень много времени, чтобы довести многие вещи до ума – будут этапы Гран-при, чемпионаты Европы и России.

Мы всегда с волнением ждем девочек после межсезонья, потому что они вырастают, прибавляют в весе, раскоординируются… Но к сожалению для всех соперниц, которые ждали, что Женя подрастет и в ней что-то изменится, и на счастье ее поклонников этого не произошло. Медведева в блестящей форме, ни на грамм не поправилась, и даже если и выросла, то это никак не отразилось на технике прыжков. Это самое главное! Не случилось того, чего все боятся, зная, как девочки меняются после успешных сезонов, - сказал Авербух.

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