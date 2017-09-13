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Илья Авербух: Я против изменений в правилах фигурного катания

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хореограф Илья Авербух в интервью «Советскому спорту» поделился мнением о грядущих изменениях в правилах фигурного катания.

- ISU может заменить короткую и произвольную программы на артистическую и техническую. Ожидается, что медали будут вручаться за каждую программу в отдельности и по сумме баллов за обе. Как вы к этому относитесь?
Если речь идет о том, чтобы в фигурном катании появилось такое же большое количество олимпийских чемпионов, как в спортивной гимнастике, то я категорически против этого. Да, страны получат больше медалей, но в таком случае произойдет девальвация их ценности.

В фигурном катании всего четыре комплекта медалей. Есть пятый – в командных соревнованиях, но для меня он до сих пор остается достаточно спорным с точки зрения его эксклюзивности.

В нашем виде спорта всегда был абсолютный чемпион, а сейчас их будет очень много. Я против этого. Кто-то будет готовить одну программу, кто-то две, кто-то три, это неправильный путь.

Мне кажется, что надо держаться существующих правил. Олимпийские чемпионы в фигурном катании очень ценны, их имена знают абсолютно все только потому, что это настоящие победители, показавшие две сильных программы, сумевшие воплотить в себе все – и артистизм, и высокую технику. А к чему мы придем с новой системой? Отдельно будут прыгуны, отдельно – артисты на льду. И что? У нас будет по 16 олимпийских чемпионов в фигурном катании? Мне бы не хотелось, чтобы в нашем виде спорта произошли такие перемены, - сказал Авербух.

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