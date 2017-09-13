Александр Пашков: Не ожидал, что СКА не заметит потери тройки Дадонов – Шипачев – Гусев

Олимпийский чемпион Александр Пашков рассказал, что его больше всего удивило на старте нынешнего сезона КХЛ.

- Как ни странно, больше остальных удивил Олег Знарок, - сказал Пашков. - Не ожидал, что его клуб по большому счету не заметит практически полной потери лучшей тройки прошлого сезона Дадонов - Шипачев - Гусев. Но оказалось, что у СКА очень длинная лавка, причем люди, которые на ней сидели, находились в тонусе и сразу же смогли сделать шаг вперед. Как, например, Широков, ранее не всегда попадавший в состав.

- Это показатель тренерской работы?

- Да, это плюс и для Олега Знарка, и для селекционной службы СКА. В итоге сегодня командная игра у Санкт-Петербурга налажена лучше всех в лиге, отсюда и уверенное первое место.