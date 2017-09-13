Александр Бубнов: «Локомотиву» просто не хватает стабильности

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов объяснил, чего не хватает нынешнему «Локомотиву».

«Локомотиву» сейчас просто не хватает стабильности. В прошлом сезоне «железнодорожники» играли очень нестабильно, и сейчас по мере прихода новых футболистов команда выходит на новый уровень. Это в первую очередь касается нападения.

После того как выбыл Ари, появились проблемы с нападающими. Сейчас появился Эдер, и для того, чтобы вписаться, конечно, ему нужно время. Пройдя через это, «Локомотив», на мой взгляд, будет стабильно набирать очки», – сказал специалист на своем официальном канале в YouTube.