Александр Бубнов: «Локомотиву» просто не хватает стабильности
Источник: YoutubeКомментарии
Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов объяснил, чего не хватает нынешнему «Локомотиву».
«Локомотиву» сейчас просто не хватает стабильности. В прошлом сезоне «железнодорожники» играли очень нестабильно, и сейчас по мере прихода новых футболистов команда выходит на новый уровень. Это в первую очередь касается нападения.
После того как выбыл Ари, появились проблемы с нападающими. Сейчас появился Эдер, и для того, чтобы вписаться, конечно, ему нужно время. Пройдя через это, «Локомотив», на мой взгляд, будет стабильно набирать очки», – сказал специалист на своем официальном канале в YouTube.
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