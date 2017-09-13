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Тимур Жамалетдинов: Не буду озвучивать установку Гончаренко. Может, еще раз прокатит

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Автор победного гола в ворота «Бенфики» Тимур Жамалетдинов дал комментарий после матча. Напомним, московский ЦСКА обыграл (2:1) на выезде лиссабонский клуб в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я выходил при счете 1:1. Давайте не буду озвучивать установку тренера – пускай останется секретом. Может, еще раз прокатит. Я хотел ударить низом в эпизоде с голом. Получилось, что мяч прошел над вратарем. Но в касание в подкате бил целенаправленно. Я уже наметил удар. Когда мяч отскочил, мне нужно было как можно скорее до него дотянуться, пока вратарь не встал. Он успел подняться, но мне повезло, что мяч через его руки зашел в ворота.

Пожал ли руку судье Мальенко после игры? Конечно (смеется)! Я всей бригаде пожал. Раз все говорят, что пенальти в эпизоде с Васиным был более явным, чем в случае с рукой Алмейды, то, наверное, с этим можно согласиться», – цитирует форварда «Чемпионат».

Матч

Бенфика - ЦСКА - 1:2 (0:0)

Голы

Сеферович 50 (1:0). Витиньо 63 (1:1 - пен.). Жамалетдинов 71 (1:2).

Состав

Бенфика: Варела, Лопес (Силва, 88), Алмейда, Луизао, Гримальдо (Барбоза, 77), Аугусту, Живкович, Жонас (Хименес, 70), Сеферович, Сальвио, Пицци

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Березуцкий А., Фернандес, Васин, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 77), Головин (Кучаев, 87), Витиньо, Оланаре (Жамалетдинов, 67)

Предупреждения:

Алмейда, 62; Сеферович, 80 - Головин, 43; Дзагоев, 73; Вернблум, 75

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция

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