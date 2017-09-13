Неймар: Любой футболист мечтает выиграть «Золотой мяч», но меня больше интересует команда
Источник: A BolaКомментарии
Форвард «ПСЖ» Неймар заявил журналистам, что «Золотой мяч» не является главной целью в его карьере.
Ранее сообщалось, что бразилец покинул «Барселону», поскольку вне каталонского клуба у него больше шансов завоевать эту награду.
«Любой футболист мечтает выиграть «Золотой мяч», но я об этом не думаю. Меня больше интересует команда.
Лига чемпионов? У нас неплохие шансы на победу. Важно сохранить этот ритм и продолжать в том же духе», – цитирует Неймара A Bola.
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