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Неймар: Любой футболист мечтает выиграть «Золотой мяч», но меня больше интересует команда

Источник:  A BolaКомментарии

Форвард «ПСЖ» Неймар заявил журналистам, что «Золотой мяч» не является главной целью в его карьере.

Ранее сообщалось, что бразилец покинул «Барселону», поскольку вне каталонского клуба у него больше шансов завоевать эту награду.

«Любой футболист мечтает выиграть «Золотой мяч», но я об этом не думаю. Меня больше интересует команда. 

Лига чемпионов? У нас неплохие шансы на победу. Важно сохранить этот ритм и продолжать в том же духе», – цитирует Неймара A Bola.

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