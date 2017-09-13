Роберто Манчини: Паредес и Шатов травмированы

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о подготовке команды к матчу первого тура группового этапа Лиги Европы против «Вардара».

- Все игроки, которые приехали сюда, готовы сыграть и находятся в отличном состоянии. Шатов и Паредес травмированы. Все остальные остались тренироваться в Петербурге, поскольку заявка на Лигу Европы не такая большая.

- Насколько серьезно травмированы Шатов и Паредес?

- Надеемся, они оба восстановятся к следующему понедельнику, - сказал Манчини на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, Паредес и Шатов не полетели в Македонию на матч. Также на выезд не отправился вратарь Юрий Лодыгин.

Матч «Вардар» - «Зенит» состоится 14 сентября в Скопье и начнется в 22:05. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.