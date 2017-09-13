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Евгений Алдонин: Арбитр мог назначить пенальти в ворота ЦСКА, но выбрал сторону армейцев

Источник:  «Наш футбол»Комментарии

Экс-полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал гостевую победу столичного клуба над «Бенфикой» (2:1). Напомним, матч состоялся в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«От ЦСКА мало кто ожидал победы, но это очень важный успех. Стратегически необходимый результат. Пропущенный гол – это результат небольшого провала на правом фланге. Марио Фернандес регулярно подключался к атакам, и его не подстраховали. В той зоне оказался Дзагоев, который не очень разобрался, как в этой ситуации необходимо действовать. У ЦСКА высокорослые игроки, и этим надо пользоваться. Оба гола армейцы создали именно после стандартных положений. 

Хотелось бы верить, что Жамалетдинова ждет большое будущее. Тимур проявляет себя выше всяких похвал: и с «Амкаром» вышел – забил, и здесь обеспечил результат. Хотелось бы ему пожелать успехов и так же интенсивно тренироваться, прибавляя в мастерстве. 

На 40-й минуте в штрафной ЦСКА упал игрок «Бенфики», но там оба футболиста держали друг друга. Судья выбрал нашу сторону. Он мог и назначить пенальти в ворота армейцев. А в эпизоде с пенальти в пользу ЦСКА, мне кажется, защитник «Бенфики» так явно стал убирать руку после касания мяча, что судья больше на это среагировал», – сказал Алдонин в эфире «Все на футбол».

Матч

Бенфика - ЦСКА - 1:2 (0:0)

Голы

Сеферович 50 (1:0). Витиньо 63 (1:1 - пен.). Жамалетдинов 71 (1:2).

Состав

Бенфика: Варела, Лопес (Силва, 88), Алмейда, Луизао, Гримальдо (Барбоза, 77), Аугусту, Живкович, Жонас (Хименес, 70), Сеферович, Сальвио, Пицци

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Березуцкий А., Фернандес, Васин, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 77), Головин (Кучаев, 87), Витиньо, Оланаре (Жамалетдинов, 67)

Предупреждения:

Алмейда, 62; Сеферович, 80 - Головин, 43; Дзагоев, 73; Вернблум, 75

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция

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