Евгений Алдонин: Арбитр мог назначить пенальти в ворота ЦСКА, но выбрал сторону армейцев

Экс-полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал гостевую победу столичного клуба над «Бенфикой» (2:1). Напомним, матч состоялся в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«От ЦСКА мало кто ожидал победы, но это очень важный успех. Стратегически необходимый результат. Пропущенный гол – это результат небольшого провала на правом фланге. Марио Фернандес регулярно подключался к атакам, и его не подстраховали. В той зоне оказался Дзагоев, который не очень разобрался, как в этой ситуации необходимо действовать. У ЦСКА высокорослые игроки, и этим надо пользоваться. Оба гола армейцы создали именно после стандартных положений.

Хотелось бы верить, что Жамалетдинова ждет большое будущее. Тимур проявляет себя выше всяких похвал: и с «Амкаром» вышел – забил, и здесь обеспечил результат. Хотелось бы ему пожелать успехов и так же интенсивно тренироваться, прибавляя в мастерстве.

На 40-й минуте в штрафной ЦСКА упал игрок «Бенфики», но там оба футболиста держали друг друга. Судья выбрал нашу сторону. Он мог и назначить пенальти в ворота армейцев. А в эпизоде с пенальти в пользу ЦСКА, мне кажется, защитник «Бенфики» так явно стал убирать руку после касания мяча, что судья больше на это среагировал», – сказал Алдонин в эфире «Все на футбол».