Александр Ерохин: К «Вардару» относимся серьезно

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от встречи с «Вардаром» в первом туре группового этапа Лиги Европы.

- Изучали ли соперника? Какие впечатления?

- Конечно, смотрели видео соперника. Нам будет противостоять организованная команда, которая забила 4 мяча «Фенербахче». Серьезно относимся к сопернику и будем действовать так, чтобы добиться положительного результата.

- Успели восстановиться после предыдущего матча с «Динамо»?

- Да, было достаточно времени между матчами. Нормальный график - матч через три дня на четвертый. С физическим состоянием всем хорошо. Надеемся подготовиться к этому матчу тактически, физически и психологически так, чтобы как можно лучше сыграть завтра, - приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».

Напомним, в раунде плей-офф Лиги Европы македонский клуб обыграл по сумме двух матчей «Фенербахче» (2:0, 2:1). «Зенит» на этой же стадии обыграл голландский «Утрехт» (0:1, 2:0 ДВ).

Матч «Вардар» - «Зенит» пройдет в Скопье 14 сентября и начнется в 22:05. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи