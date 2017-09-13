Сеск Фабрегас: Не сказал бы, что «Челси» сыграл свой лучший матч

Хавбек «Челси» Сеск Фабрегас пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Карабахом» (6:0) в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы долго ждали, чтобы снова сыграть в Лиге Чемпионов, и, наконец, это случилось. Это было хорошее выступление, хороший результат. Никогда не знаешь, придется ли учитывать количество забитых мячей на групповом этапе, поэтому мы просто продолжаем двигаться дальше.

Лично я провел очень хороший матч, как и вся команда в целом. Я бы не сказал, что мы сыграли свой лучший матч, но мы идем к этому. Надеюсь, постепенно мы сможем набрать оптимальную форму», – цитирует испанца официальный сайт «синих».