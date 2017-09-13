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Сеск Фабрегас: Не сказал бы, что «Челси» сыграл свой лучший матч

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Хавбек «Челси» Сеск Фабрегас пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Карабахом» (6:0) в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы долго ждали, чтобы снова сыграть в Лиге Чемпионов, и, наконец, это случилось. Это было хорошее выступление, хороший результат. Никогда не знаешь, придется ли учитывать количество забитых мячей на групповом этапе, поэтому мы просто продолжаем двигаться дальше.

Лично я провел очень хороший матч, как и вся команда в целом. Я бы не сказал, что мы сыграли свой лучший матч, но мы идем к этому. Надеюсь, постепенно мы сможем набрать оптимальную форму», – цитирует испанца официальный сайт «синих».

Матч

Челси - Карабах - 6:0 (2:0)

Голы

Педро 5 (1:0). Дзаппакоста 30 (2:0). Аспиликуэта 55 (3:0). Бакайоко 71 (4:0). Батшуайи 76 (5:0). Медведев 82 (6:0 - автогол).

Состав

Челси: Куртуа, Кэйхилл, Дзаппакоста, Кристенсен, Алонсо, Аспиликуэта (Рюдигер, 75), Фабрегас, Канте (Бакайоко, 63), Виллиан, Батшуайи, Педро (Азар, 58)

Карабах: Шехич, Гусейнов Б., Медведев, Жезничак, Садыгов (Мадатов, 70), Энрике (Эльюнусси, 77), Алмейда, Гараев (Диниев, 70), Гуррье, Ндлову

Предупреждения:

Кэйхилл, 15 - нет

Судья:

Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Место и дата

12 сентября 21:45, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

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