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Сесар Аспиликуэта: «Челси» с первых минут уважительно относился к «Карабаху»

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Карабахом» (6:0) в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В Лиге Чемпионов никогда не бывает легко, но мы провели хороший матч. Мы хорошо играли с первой и до последней минуты и получили награду, на которую рассчитывали.

У нас были шансы забить больше, но меня больше радует, что команда с первой минуты матча уважительно относилась к сопернику и старалась играть в свой футбол, потому что мы знали, что нужно хорошо начать турнир», – цитирует испанца официальный сайт «синих».

Матч

Челси - Карабах - 6:0 (2:0)

Голы

Педро 5 (1:0). Дзаппакоста 30 (2:0). Аспиликуэта 55 (3:0). Бакайоко 71 (4:0). Батшуайи 76 (5:0). Медведев 82 (6:0 - автогол).

Состав

Челси: Куртуа, Кэйхилл, Дзаппакоста, Кристенсен, Алонсо, Аспиликуэта (Рюдигер, 75), Фабрегас, Канте (Бакайоко, 63), Виллиан, Батшуайи, Педро (Азар, 58)

Карабах: Шехич, Гусейнов Б., Медведев, Жезничак, Садыгов (Мадатов, 70), Энрике (Эльюнусси, 77), Алмейда, Гараев (Диниев, 70), Гуррье, Ндлову

Предупреждения:

Кэйхилл, 15 - нет

Судья:

Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Место и дата

12 сентября 21:45, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

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