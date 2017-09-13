Сесар Аспиликуэта: «Челси» с первых минут уважительно относился к «Карабаху»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Карабахом» (6:0) в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В Лиге Чемпионов никогда не бывает легко, но мы провели хороший матч. Мы хорошо играли с первой и до последней минуты и получили награду, на которую рассчитывали.

У нас были шансы забить больше, но меня больше радует, что команда с первой минуты матча уважительно относилась к сопернику и старалась играть в свой футбол, потому что мы знали, что нужно хорошо начать турнир», – цитирует испанца официальный сайт «синих».