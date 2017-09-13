Читатели «Советского спорта» считают, что «Спартак» победит «Марибор» в 1-2 мяча
«Советский спорт» подвел итоги голосования среди своих
читателей, которым было предложено ответить на вопрос о том, как сыграет
московский «Спартак» против «Марибора» в матче первого тура Лиги чемпионов.
Всего в голосовании приняло участие 3501 человек,
большинство из них, а это 1980 человек (56,6%) считают, что красно-белые одержат
победу с разницей в 1-2 мяча, в поражение «Спартака» с такой же разницей верят
610 человек (17,4%).
269 человек (7,7%) верят в победу москвичей с крупным
счетом. За то, что подопечные Массимо Карреры проиграют с крупным счетом
проголосовало 128 человек.
399 (11,4%) участников голосования не исключают, что встреча
завершился результативной ничьей, а 115 (3,3%) человек посчитало, что мячей в
матче забито не будет.
Напомним, матч состоится сегодня, 13 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Состав
Марибор: Ханданович, Райчевич, Вилер, Шулер, Милец, Богар, Врховец, Ахмеди, Кабха, Байде, Таварес
Спартак: Ребров, Боккетти, Кутепов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Фернандо, Глушаков, Промес, Пашалич, Адриано
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция