Читатели «Советского спорта» считают, что «Спартак» победит «Марибор» в 1-2 мяча

«Советский спорт» подвел итоги голосования среди своих читателей, которым было предложено ответить на вопрос о том, как сыграет московский «Спартак» против «Марибора» в матче первого тура Лиги чемпионов.

Всего в голосовании приняло участие 3501 человек, большинство из них, а это 1980 человек (56,6%) считают, что красно-белые одержат победу с разницей в 1-2 мяча, в поражение «Спартака» с такой же разницей верят 610 человек (17,4%).

269 человек (7,7%) верят в победу москвичей с крупным счетом. За то, что подопечные Массимо Карреры проиграют с крупным счетом проголосовало 128 человек.

399 (11,4%) участников голосования не исключают, что встреча завершился результативной ничьей, а 115 (3,3%) человек посчитало, что мячей в матче забито не будет.

Напомним, матч состоится сегодня, 13 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.