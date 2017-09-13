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Читатели «Советского спорта» считают, что «Спартак» победит «Марибор» в 1-2 мяча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» подвел итоги голосования среди своих читателей, которым было предложено ответить на вопрос о том, как сыграет московский «Спартак» против «Марибора» в матче первого тура Лиги чемпионов.

Всего в голосовании приняло участие 3501 человек, большинство из них, а это 1980 человек (56,6%) считают, что красно-белые одержат победу с разницей в 1-2 мяча, в поражение «Спартака» с такой же разницей верят 610 человек (17,4%).

269 человек (7,7%) верят в победу москвичей с крупным счетом. За то, что подопечные Массимо Карреры проиграют с крупным счетом проголосовало 128 человек.

399 (11,4%) участников голосования не исключают, что встреча завершился результативной ничьей, а 115 (3,3%) человек посчитало, что мячей в матче забито не будет.

Напомним, матч состоится сегодня, 13 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Голосование: Как завершится матч «Марибор» – «Спартак»?

Матч

Марибор - Спартак - 0:0

1-й тайм

Состав

Марибор: Ханданович, Райчевич, Вилер, Шулер, Милец, Богар, Врховец, Ахмеди, Кабха, Байде, Таварес

Спартак: Ребров, Боккетти, Кутепов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Фернандо, Глушаков, Промес, Пашалич, Адриано

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция

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