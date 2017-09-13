Дмитрий Булыкин: Против «Копенгагена» шансы у «Локомотива» неплохие
Источник: Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин – о предстоящем
матче первого тура группового этапа Лиги Европы против «Копенгагена».
– Надеюсь, ребята включатся в игру сразу же, как только
отыграет гимн Лиги Европы, – приводит слова Булыкина «Матч ТВ».– Против «Копенгагена», считаю, шансы у
«Локомотива» достаточно неплохие.
– Как вам дебют
Эдера, чего ждать от него в матче против «Копенгагена»?
– Для нападающего главное забивать. Я не знаю, как он тренируется, как с ним общается Юрий Палыч. Многое будет зависеть от доверия тренера.
Напомним, матч «Копенгаген» - «Локомотив» состоится завтра, 14 сентября и начнется в 20:00 по московскому времени.
Матч
Место и дата
14 сентября 20:00, Паркен, Текстовая трансляция
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