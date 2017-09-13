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Дмитрий Булыкин: Против «Копенгагена» шансы у «Локомотива» неплохие

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин – о предстоящем матче первого тура группового этапа Лиги Европы против «Копенгагена».

– Надеюсь, ребята включатся в игру сразу же, как только отыграет гимн Лиги Европы, – приводит слова Булыкина «Матч ТВ».– Против «Копенгагена», считаю, шансы у «Локомотива» достаточно неплохие.

– Как вам дебют Эдера, чего ждать от него в матче против «Копенгагена»?
– Для нападающего главное забивать. Я не знаю, как он тренируется, как с ним общается Юрий Палыч. Многое будет зависеть от доверия тренера.

Напомним, матч «Копенгаген» - «Локомотив» состоится завтра, 14 сентября и начнется в 20:00 по московскому времени.

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Матч

Копенгаген - Локомотив

Место и дата

14 сентября 20:00, Паркен, Текстовая трансляция

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Дмитрий Булыкин: Против «Копенгагена» шансы у «Локомотива» неплохие
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