Дмитрий Булыкин: Против «Копенгагена» шансы у «Локомотива» неплохие

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин – о предстоящем матче первого тура группового этапа Лиги Европы против «Копенгагена».

– Надеюсь, ребята включатся в игру сразу же, как только отыграет гимн Лиги Европы, – приводит слова Булыкина «Матч ТВ».– Против «Копенгагена», считаю, шансы у «Локомотива» достаточно неплохие.

– Как вам дебют Эдера, чего ждать от него в матче против «Копенгагена»?

– Для нападающего главное забивать. Я не знаю, как он тренируется, как с ним общается Юрий Палыч. Многое будет зависеть от доверия тренера.

Напомним, матч «Копенгаген» - «Локомотив» состоится завтра, 14 сентября и начнется в 20:00 по московскому времени.