Сборная России обыграла Грецию в четвертьфинале Евробаскета
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Баскетболисты сборной России в четвертьфинале Евробаскета-2017
обыграли команду Греции со счетом 74:69 (17:24, 14:13, 20:16, 23:16).
Самым результативным игроком встречи стал россиянин Алексей
Швед, в его активе 26 очков, 4 подбора и 5 передач. У Тимофея Мозгова – 15 очков и 10 подборов.
В полуфинале турнира подопечные Сергея Базаревича сыграют с победителем пары Италия – Сербия, матч которых состоится сегодня и начнется в 21:30 по московскому времени.
Евробаскет-2017
Четвертьфинал
Матч
Состав
Греция: Калатес (25), Принтезис (19), Бурусис (10)
Россия: Швед (26), Мозгов (15), Фридзон (11)
Место и дата
13 сентября 18:45, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
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