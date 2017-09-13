Сборная России обыграла Грецию в четвертьфинале Евробаскета

Баскетболисты сборной России в четвертьфинале Евробаскета-2017 обыграли команду Греции со счетом 74:69 (17:24, 14:13, 20:16, 23:16).

Самым результативным игроком встречи стал россиянин Алексей Швед, в его активе 26 очков, 4 подбора и 5 передач. У Тимофея Мозгова – 15 очков и 10 подборов.

В полуфинале турнира подопечные Сергея Базаревича сыграют с победителем пары Италия – Сербия, матч которых состоится сегодня и начнется в 21:30 по московскому времени.

Евробаскет-2017

Четвертьфинал