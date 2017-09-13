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Сборная России обыграла Грецию в четвертьфинале Евробаскета

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты сборной России в четвертьфинале Евробаскета-2017 обыграли команду Греции со счетом 74:69 (17:24, 14:13, 20:16, 23:16).

Самым результативным игроком встречи стал россиянин Алексей Швед, в его активе 26 очков, 4 подбора и 5 передач. У Тимофея Мозгова – 15 очков и 10 подборов.

В полуфинале турнира подопечные Сергея Базаревича сыграют с победителем пары Италия – Сербия, матч которых состоится сегодня и начнется в 21:30 по московскому времени.

Евробаскет-2017
Четвертьфинал

Матч

Греция - Россия - 69:74

Состав

Греция: Калатес (25), Принтезис (19), Бурусис (10)

Россия: Швед (26), Мозгов (15), Фридзон (11)

Место и дата

13 сентября 18:45, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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