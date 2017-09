«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Марибором»

Стали известен стартовый состав московского «Спартака» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора».

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Джикия, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Пашалич, Промес, Луис Адриано.

Запасные: Селихов, Петкович, Щербаков, Самедов, Мельгарехо, Попов, Педро Роша.

Наш состав на матч #ЛигаЧемпионов #МариборСпартак // Here’s our line-up for the #UCL match #MariborSpartak pic.twitter.com/A5rstw28Zt