«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Марибором»
Стали известен стартовый состав московского «Спартака» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора».
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Джикия, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Пашалич, Промес, Луис Адриано.
Запасные: Селихов, Петкович, Щербаков, Самедов, Мельгарехо, Попов, Педро Роша.
Наш состав на матч #ЛигаЧемпионов #МариборСпартак // Here’s our line-up for the #UCL match #MariborSpartak pic.twitter.com/A5rstw28Zt— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 сентября 2017 г.
«Марибор»: Ханданович, Милец, Райчевич, Шулер, Вилер, Кабха, Верховец, Байде, Ахмеди, Бохар, Таварес.
Vijol'čnih 11 za @nkmaribor vs @fcsm_official . #UCL pic.twitter.com/q53wMLXK6G— NK Maribor (@nkmaribor) 13 сентября 2017 г.
Напомним, игра между командами состоится сегодня и стартует в 21.45 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Состав
Марибор: Ханданович, Райчевич, Вилер, Шулер, Милец, Богар, Врховец, Ахмеди, Кабха, Байде, Таварес
Спартак: Ребров, Боккетти, Кутепов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Фернандо, Глушаков, Промес, Пашалич, Адриано
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция