«Тоттенхэм» – «Боруссия» Дортмунд. Ярмоленко выйдет в основе

Сегодня, 13 сентября, «Тоттенхэм» примет на домашней арене дортмундскую «Боруссию» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игра состоится в Лондоне и стартует в 21.45 мск. «Советский спорт» представляет стартовые составы команд.