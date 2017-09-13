Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Греция69 : 74Россия
Футбол  Марибор0 : 0Спартак
Футбол  Фейеноорд- : -Манчестер Сити
Футбол  Фулхэм0 : 0Халл Сити
Футбол  Ливерпуль0 : 0Севилья
Футбол  Шахтер- : -Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Тоттенхэм» – «Боруссия» Дортмунд. Ярмоленко выйдет в основе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 13 сентября, «Тоттенхэм» примет на домашней арене дортмундскую «Боруссию» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игра состоится в Лондоне и стартует в 21.45 мск. «Советский спорт» представляет стартовые составы команд.

Матч

Тоттенхэм - Боруссия - 0:0

1-й тайм

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Дэвис, Санчес, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Дайер, Эриксен, Дембеле, Сон Хын Мин, Кейн

Боруссия: Бюрки, Пишчек, Топрак, Тольян, Папастатопулос, Пулишич, Шахин, Дауд, Кагава, Ярмоленко, Обамеянг

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

13 сентября 21:45, Уэмбли, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Шахтер» – «Наполи». ОнлайнВ матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов украинский «Шахтер» сыграет с итальянским «Наполи».«Ливерпуль» – «Севилья». ОнлайнВ матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» сыграет с испанской «Севильей».«Марибор» – «Спартак» (0:0). Онлайн«Марибор» – «Спартак» (0:0). ОнлайнВ матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов словенский «Марибор» сыграет с московским «Спартаком».«Ливерпуль» – «Севилья»: Коутиньо начнет матч на скамейке запасных«Ливерпуль» и «Севилья» объявили стартовые составы на предстоящий матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Марибором»Стали известен состав московского «Спартака» на матч против словенского «Марибора».
Главные новости
Футбол
«Марибор» – «Спартак» (0:0). Онлайн
Футбол
«Шахтер» – «Наполи». Онлайн
Футбол
«Ливерпуль» – «Севилья». Онлайн
Футбол
«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Марибором»
Баскетбол
Сборная России обыграла Грецию в четвертьфинале Евробаскета
Хоккей
«Локомотив» обыграл «Металлург», дважды уступая по ходу встречи
Олимпиада
Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже, Лос-Анджелес примет Игры-2028
Футбол
«Ливерпуль» – «Севилья»: Коутиньо начнет матч на скамейке запасных
Футбол
«Тоттенхэм» – «Боруссия» Дортмунд. Ярмоленко выйдет в основе
Футбол
Дмитрий Булыкин: Против «Копенгагена» шансы у «Локомотива» неплохие
все новости
Боруссия
Боруссиякалендарьстатистика
Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленковсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости