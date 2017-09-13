«Тоттенхэм» – «Боруссия» Дортмунд. Ярмоленко выйдет в основе
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня, 13 сентября, «Тоттенхэм» примет на домашней арене дортмундскую «Боруссию» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Игра состоится в Лондоне и стартует в 21.45 мск. «Советский спорт» представляет стартовые составы команд.
Стартовые составы #ТоттенхэмБоруссия. Андрей @Yarmolenko_9 Ярмоленко - в "основе"!#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/yVpMY2LHro— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 13 сентября 2017 г.
Матч
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Дэвис, Санчес, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Дайер, Эриксен, Дембеле, Сон Хын Мин, Кейн
Боруссия: Бюрки, Пишчек, Топрак, Тольян, Папастатопулос, Пулишич, Шахин, Дауд, Кагава, Ярмоленко, Обамеянг
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
13 сентября 21:45, Уэмбли, Онлайн-трансляция
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