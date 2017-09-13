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«Ливерпуль» – «Севилья»: Коутиньо начнет матч на скамейке запасных

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ливерпуль» и «Севилья» объявили стартовые составы на предстоящий матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ливерпуль»: Кариус, Морено, Ловрен, Матип, Гомес, Вейналдум, Хендерсон, Джан, Мане, Фирмино, Салах.
Запасные: Клаван, Коутиньо, Милнер, Миньоле, Окслейд-Чемберлен, Робертсон, Старридж.

«Севилья»: Рико, Эскудеро, Кьер, Пареха, Меркадо, Пизарро, Банега, Н’Зонзи, Корреа, Бен Йедер, Навас.
Запасные: Васкес, Каррису, Коршья, Крон-Дели, Мюриэль, Сарабия, Сориа.

Напомним, матч «Ливерпуль» - «Севилья» начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Матч

Ливерпуль - Севилья - 0:0

1-й тайм

Состав

Ливерпуль: Кариус, Морено, Ловрен, Гомес, Матип, Джан, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Фирмино, Мане

Севилья: Гонсалес, Меркадо, Эскудеро, Кьер, Пареха, Писарро, Навас, Н'Зонзи, Банега, Корреа, Бен Йеддер

Судья:

Данни Маккели (Голландия)

Место и дата

13 сентября 21:45, Энфилд, Текстовая трансляция

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