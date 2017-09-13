Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже, Лос-Анджелес примет Игры-2028

На 131-й сессии Международного олимпийского комитета в Лиме были объявлены столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов.

В 2024 году летние Игры пройдут в Париже, а следующая Олимпиада состоится в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Решение было принято единогласно. Эти города также автоматически получили право провести Паралимпийские игры.

Напомним, французская столица примет Олимпийские игры впервые c 1924 года. Лос-Анджелес ранее принимал летние Игры в 1984 году.