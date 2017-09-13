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Георгий Черданцев: Мне полночи снился Месси. Настолько реалистично, как в кино

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оставил пост на своей странице в Twitter после матча «Барселона» – «Ювентус».

«Мне сегодня полночи снился Месси. Настолько реалистично, как в кино. Водил его по Москве, потом пошел снег, и наступила зима», – написал Черданцев.

Отметим, что накануне аргентинец отметился дублем в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч

Барселона - Ювентус - 3:0 (1:0)

Голы

Месси 45 (1:0). Ракитич 56 (2:0). Месси 69 (3:0).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Семеду, Пике, Ракитич (Паулиньо, 77), Иньеста (Гомеш, 83), Бускетс, Суарес Л., Дембеле (Роберто, 70), Месси

Ювентус: Буффон, Бенатиа, Де Шильо (Стураро, 41), Бардзальи, Алекс, Матюиди, Бентанкур (Бернардески, 63), Пьянич, Дибала, Игуаин (Калигара, 87), Коста

Предупреждения:

Семеду, 35; Месси, 54 - Бентанкур, 25; Бардзальи, 61; Пьянич, 75; Калигара, 89

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

12 сентября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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