Озгюр «woxic» Экер подписал контракт с HellRaisers
Организация HellRaisers заключила контракт с турецким снайпером Озгюром «woxic» Экером.
«Рад сообщить о том, что с сегодняшнего дня woxic становится официальным игроком «восставших из ада». За время, проведенное в HellRaisers в качестве стендина, Озгюр зарекомендовал себя как очень перспективный игрок и талантливый снайпер, который подходит нашей команде. Уверен, что при правильных и усердных тренировках его ждет большое будущее!» — прокомментировал CEO HellRaisers Алексей «xaoc» Кучеров.
Экер выступал за «восставших из ада» в качестве стендина с 11 августа. Он сыграл за команду более 30 официальных карт.
Состав HellRaisers :
Кирилл «ANGE1» Карасёв
Патрик «Zero» Жудель
Бенце «DeadFox» Бороц
Озгюр «woxic» Экер
Исса «ISSAA» Мурад (стендин)
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