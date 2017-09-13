Александр Ерохин: «Зениту» будет противостоять команда, которая забила 4 гола «Фенербахче»

Хавбек «Зенита» Александр Ерохин дал комментарий перед матчем против «Вардара» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Конечно, смотрели видео соперника. Нам будет противостоять организованная команда, которая забила 4 мяча «Фенербахче». Серьезно относимся к сопернику и будем действовать так, чтобы добиться положительного результата.

У нас было достаточно времени между матчами. Нормальный график – матч через три дня на четвертый. С физическим состоянием всем хорошо. Надеемся подготовиться к этому матчу тактически, физически и психологически так, чтобы как можно лучше сыграть завтра», – цитирует игрока официальный сайт «Зенита».