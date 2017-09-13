«Локомотив» обыграл «Металлург», дважды уступая по ходу встречи
В матче регулярного чемпионата КХЛ
ярославский «Локомотив» на домашнем льду в овертайме обыграл магнитогорский «Металлург»
со счетом 3:2.
У победителей встречи голами
отметились Денис Осипов, Александр Кадейкин и Денис Мосалев, забросивший победную шайбу в овертайме, а у гостей отличились Томаш Филиппи и Денис Казионов.
Стоит отметить, что
железнодорожники дважды по ходу встречи уступали в счете «Магнитке».
«Локомотив» с 16-ю очками занимает
четвертое место в Западной конференции, а «Металлург» расположился на второй
строчке на Востоке, имея в активе на два очка больше.
В следующем туре подопечные Ильи
Воробьева 15 сентября на выезде сыграют со СКА, а команда из Ярославля в этот
же день примет «Трактор».
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Регулярный чемпионат
Матч
Локомотив - Металлург Мг - 3:2 О.Т. (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Филиппи (Денисов, Шаус), 10:55 (0:1). Осипов (Коршков, Полунин), 18:37 (1:1). Казионов 30:35 (1:2). Кадейкин (Контиола), 31:32 (2:2). Мосалёв (Накладал, Козун), 64:18 (3:2).
Место и дата
13 сентября 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция