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«Локомотив» обыграл «Металлург», дважды уступая по ходу встречи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» на домашнем льду в овертайме обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2.

У победителей встречи голами отметились Денис Осипов, Александр Кадейкин и Денис Мосалев, забросивший победную шайбу в овертайме,  а у гостей отличились Томаш Филиппи и Денис Казионов.

Стоит отметить, что железнодорожники дважды по ходу встречи уступали в счете «Магнитке».

«Локомотив» с 16-ю очками занимает четвертое место в Западной конференции, а «Металлург» расположился на второй строчке на Востоке, имея в активе на два очка больше.

В следующем туре подопечные Ильи Воробьева 15 сентября на выезде сыграют со СКА, а команда из Ярославля в этот же день примет «Трактор».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Локомотив - Металлург Мг - 3:2 О.Т. (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Филиппи (Денисов, Шаус), 10:55 (0:1). Осипов (Коршков, Полунин), 18:37 (1:1). Казионов 30:35 (1:2). Кадейкин (Контиола), 31:32 (2:2). Мосалёв (Накладал, Козун), 64:18 (3:2).

Место и дата

13 сентября 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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