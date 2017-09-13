«Локомотив» обыграл «Металлург», дважды уступая по ходу встречи

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» на домашнем льду в овертайме обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2.

У победителей встречи голами отметились Денис Осипов, Александр Кадейкин и Денис Мосалев, забросивший победную шайбу в овертайме, а у гостей отличились Томаш Филиппи и Денис Казионов.

Стоит отметить, что железнодорожники дважды по ходу встречи уступали в счете «Магнитке».

«Локомотив» с 16-ю очками занимает четвертое место в Западной конференции, а «Металлург» расположился на второй строчке на Востоке, имея в активе на два очка больше.

В следующем туре подопечные Ильи Воробьева 15 сентября на выезде сыграют со СКА, а команда из Ярославля в этот же день примет «Трактор».

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