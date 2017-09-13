Олег Знарок: Немного таких осталось, как Крикунов. Я многому у него научился
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе своей команды над «Автомобилистом» (6:2).
- Хорошая игра была. Знали, что за два года не обыгрывали ни разу «Автомобилист» - это держало в каких-то рамках.
- В прошлом сезоне «Автомобилист» обыграл вас 2:1. Вы говорили, что единственный плюс этого поражения в том, что вы проиграли своему учителю. Сегодня вы учителя превзошли.
- Мы перед раскаткой поговорили, обсудили все, договорились (смеется)
- Как объясните хоккейное долголетие Владимира Васильевича?
- У нас немного осталось великих тренеров. Владимир Васильевич помогал мне в сборной Латвии, я многому у него научился. Немного таких осталось - с опытом, профессионализмом,- приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче регулярного чемпионата СКА обыграл «Автомобилист» со счетом 6:2. Дублями в составе СКА отметились Илья Ковальчук, Никита Гусев и Александр Барабанов. «Автомобилист» ответил шайбами Франсиса Паре и Александра Щемерова.
Эта победа стала 10-й для СКА на старте сезона. Армейская команда идет на первом месте в сводной таблице КХЛ. «Автомобилист» остался на седьмом месте в восточной конференции.
В следующем матче СКА сыграет против магнитогорского «Металлурга». Встреча пройдет 15 сентября и начнется в 19:30.
Матч
СКА - Автомобилист - 6:1 (4:1, 2:0, 0:0)
Голы:
Ковальчук (Гусев, Плотников), 3:30 (1:0). Барабанов (Ковальчук, Чудинов), 4:42 (2:0). Барабанов (Ковальчук, Дацюк), 9:04 (3:0). Паре (Трямкин), 13:15 (3:1). Гусев (Рундблад, Прохоркин), 13:45 (4:1). Гусев (Зубарев, Рундблад), 29:35 (5:1). Ковальчук (Дацюк, Барабанов), 30:14 (6:1).
Место и дата
13 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция