Олег Знарок: Немного таких осталось, как Крикунов. Я многому у него научился

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе своей команды над «Автомобилистом» (6:2).

- Хорошая игра была. Знали, что за два года не обыгрывали ни разу «Автомобилист» - это держало в каких-то рамках.

- В прошлом сезоне «Автомобилист» обыграл вас 2:1. Вы говорили, что единственный плюс этого поражения в том, что вы проиграли своему учителю. Сегодня вы учителя превзошли.

- Мы перед раскаткой поговорили, обсудили все, договорились (смеется)

- Как объясните хоккейное долголетие Владимира Васильевича?

- У нас немного осталось великих тренеров. Владимир Васильевич помогал мне в сборной Латвии, я многому у него научился. Немного таких осталось - с опытом, профессионализмом,- приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата СКА обыграл «Автомобилист» со счетом 6:2. Дублями в составе СКА отметились Илья Ковальчук, Никита Гусев и Александр Барабанов. «Автомобилист» ответил шайбами Франсиса Паре и Александра Щемерова.

Эта победа стала 10-й для СКА на старте сезона. Армейская команда идет на первом месте в сводной таблице КХЛ. «Автомобилист» остался на седьмом месте в восточной конференции.

В следующем матче СКА сыграет против магнитогорского «Металлурга». Встреча пройдет 15 сентября и начнется в 19:30.