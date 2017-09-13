СКА разгромил «Автомобилист». Ковальчук, Гусев и Барабанов сделали по дублю
Матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Автомобилистом» завершился победой хозяев со счетом 6:2.
У армейцев по две шайбы забросили Илья Ковальчук, Александр Барабанов и Никита Гусев. В составе гостей отличились Франсис Паре и Александр Щемеров.
Подопечные Олега Знарка одержали десятую победу подряд на старте сезона в КХЛ. С 28 очками петербуржцы лидируют в Западной конференции. Екатеринбургский клуб остался на седьмой позиции в Восточной конференции, имея в активе 15 очков после девяти игр.
Следующие матчи команды проведут 15 сентября. СКА встретится в Петербурге с магнитогорским «Металлургом», а «Автомобилист» в Минске сыграет с местным «Динамо».
Матч
СКА - Автомобилист - 6:1 (4:1, 2:0, 0:0)
Голы:
Ковальчук (Гусев, Плотников), 3:30 (1:0). Барабанов (Ковальчук, Чудинов), 4:42 (2:0). Барабанов (Ковальчук, Дацюк), 9:04 (3:0). Паре (Трямкин), 13:15 (3:1). Гусев (Рундблад, Прохоркин), 13:45 (4:1). Гусев (Зубарев, Рундблад), 29:35 (5:1). Ковальчук (Дацюк, Барабанов), 30:14 (6:1).
Место и дата
13 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция