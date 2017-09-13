СКА разгромил «Автомобилист». Ковальчук, Гусев и Барабанов сделали по дублю

Матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Автомобилистом» завершился победой хозяев со счетом 6:2.

У армейцев по две шайбы забросили Илья Ковальчук, Александр Барабанов и Никита Гусев. В составе гостей отличились Франсис Паре и Александр Щемеров.

Подопечные Олега Знарка одержали десятую победу подряд на старте сезона в КХЛ. С 28 очками петербуржцы лидируют в Западной конференции. Екатеринбургский клуб остался на седьмой позиции в Восточной конференции, имея в активе 15 очков после девяти игр.

Следующие матчи команды проведут 15 сентября. СКА встретится в Петербурге с магнитогорским «Металлургом», а «Автомобилист» в Минске сыграет с местным «Динамо».