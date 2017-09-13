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СКА разгромил «Автомобилист». Ковальчук, Гусев и Барабанов сделали по дублю

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Автомобилистом» завершился победой хозяев со счетом 6:2.

У армейцев по две шайбы забросили Илья Ковальчук, Александр Барабанов и Никита Гусев. В составе гостей отличились Франсис Паре и Александр Щемеров. 

Подопечные Олега Знарка одержали десятую победу подряд на старте сезона в КХЛ. С 28 очками петербуржцы лидируют в Западной конференции. Екатеринбургский клуб остался на седьмой позиции в Восточной конференции, имея в активе 15 очков после девяти игр.

Следующие матчи команды проведут 15 сентября. СКА встретится в Петербурге с магнитогорским «Металлургом», а «Автомобилист» в Минске сыграет с местным «Динамо».

Матч

СКА - Автомобилист - 6:1 (4:1, 2:0, 0:0)

Голы:

Ковальчук (Гусев, Плотников), 3:30 (1:0). Барабанов (Ковальчук, Чудинов), 4:42 (2:0). Барабанов (Ковальчук, Дацюк), 9:04 (3:0). Паре (Трямкин), 13:15 (3:1). Гусев (Рундблад, Прохоркин), 13:45 (4:1). Гусев (Зубарев, Рундблад), 29:35 (5:1). Ковальчук (Дацюк, Барабанов), 30:14 (6:1).

Место и дата

13 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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