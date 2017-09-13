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Владимир Крикунов: Почему выставил против СКА не основных игроков? У нас идут замены

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился мнением о поражении своей команды в матче против СКА (2:6). 

- Мы предупреждали игроков, чтобы играли поаккуратнее, не удалялись. Но в самом начале схватили удаления, пропустили голы. Потом уже и не верили, что можем что-то исправить, сыграть как-то, пустили игру на самотек. Были моменты, но ничего не смогли забить. Забили, когда игра уже закончилась.

- Вы оставили в запасе 6 игроков основы. Почему?
- У нас идут замены этих игроков. Мы не играем постоянно одними и теми же игроками.

- Вы такой же трюк провернули и год назад - тогда 4 основных игрока остались вне заявки. Почему в матчах СКА?
- Почему? Потому что подошла очередь этих ребят отдыхать. Впереди у нас две динамовских команды. Там эти ребята будут играть.

- Почему у команды Знарка выдался такой хороший старт?
- У него хороший состав, с такой командой не может быть плохого старта.

- Год назад Устинский сыграл на кураже. Не жалете, что отдали его в ВХЛ?
- Мы специально это сделали. Молодой парень без игровой практики бы сидел, мы бы в будущем его потеряли. Мы рассчитываем на него. Он будет у нас, он в нашей команде высшей лиги,- приводит слова Крикунова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата СКА обыграл «Автомобилист» со счетом 6:2. Дублями в составе СКА отметились Илья Ковальчук, Никита Гусев и Александр Барабанов. «Автомобилист» ответил шайбами Франсиса Паре и Александра Щемерова.

Эта победа стала 10-й для СКА на старте сезона. Армейская команда идет на первом месте в сводной таблице КХЛ. «Автомобилист» остался на седьмом месте в восточной конференции.  

В следующем матче СКА сыграет против магнитогорского «Металлурга». Встреча пройдет 15 сентября и начнется в 19:30. 

Матч

СКА - Автомобилист - 6:1 (4:1, 2:0, 0:0)

Голы:

Ковальчук (Гусев, Плотников), 3:30 (1:0). Барабанов (Ковальчук, Чудинов), 4:42 (2:0). Барабанов (Ковальчук, Дацюк), 9:04 (3:0). Паре (Трямкин), 13:15 (3:1). Гусев (Рундблад, Прохоркин), 13:45 (4:1). Гусев (Зубарев, Рундблад), 29:35 (5:1). Ковальчук (Дацюк, Барабанов), 30:14 (6:1).

Место и дата

13 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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