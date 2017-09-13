Владимир Крикунов: Почему выставил против СКА не основных игроков? У нас идут замены

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился мнением о поражении своей команды в матче против СКА (2:6).

- Мы предупреждали игроков, чтобы играли поаккуратнее, не удалялись. Но в самом начале схватили удаления, пропустили голы. Потом уже и не верили, что можем что-то исправить, сыграть как-то, пустили игру на самотек. Были моменты, но ничего не смогли забить. Забили, когда игра уже закончилась.

- Вы оставили в запасе 6 игроков основы. Почему?

- У нас идут замены этих игроков. Мы не играем постоянно одними и теми же игроками.

- Вы такой же трюк провернули и год назад - тогда 4 основных игрока остались вне заявки. Почему в матчах СКА?

- Почему? Потому что подошла очередь этих ребят отдыхать. Впереди у нас две динамовских команды. Там эти ребята будут играть.

- Почему у команды Знарка выдался такой хороший старт?

- У него хороший состав, с такой командой не может быть плохого старта.

- Год назад Устинский сыграл на кураже. Не жалете, что отдали его в ВХЛ?

- Мы специально это сделали. Молодой парень без игровой практики бы сидел, мы бы в будущем его потеряли. Мы рассчитываем на него. Он будет у нас, он в нашей команде высшей лиги,- приводит слова Крикунова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата СКА обыграл «Автомобилист» со счетом 6:2. Дублями в составе СКА отметились Илья Ковальчук, Никита Гусев и Александр Барабанов. «Автомобилист» ответил шайбами Франсиса Паре и Александра Щемерова.

Эта победа стала 10-й для СКА на старте сезона. Армейская команда идет на первом месте в сводной таблице КХЛ. «Автомобилист» остался на седьмом месте в восточной конференции.

В следующем матче СКА сыграет против магнитогорского «Металлурга». Встреча пройдет 15 сентября и начнется в 19:30.