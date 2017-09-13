Илья Ковальчук: Играть на удержание при такой поддержке? Даже в мыслях такого нет!

Форвард СКА Илья Ковальчук поделился впечатлениями от победы над «Автомобилистом» (6:2).

- Мы знали и Олег Валерьевич нас перед игрой предупредил, что «Автомобилист» - хорошая команда. Мы два года им на выезде и дома проигрываем, рады победить. Настраивать никого не надо было.

- Заметили, что 6 игроков основы не было у «Автомобилиста»?

- Мне надо за своей командой следить - кто у нас в основе, а кто нет. Там, наверное, ротация, как и в остальных командах.

- На удержание играли в третьем периоде?

- Нет, старались еще забить. Как можно при такой поддержке играть на удержание. У нас даже в мыслях такого нет. К сожалению, третий период проиграли, завтра разберем и будем готовиться к «Магнитке».

- Сразу три игрока могли сделать хет-трик. Это мешало?

- Да нет, наоборот хорошо. У Барабанова было пару моментов в третьем периоде. Звено у нас хорошо сыграло.

- 10 побед подряд. Вас кто-нибудь остановит?

- Мы берем одну игру и готовимся к ней. Мы не думаем на неделю, на месяц, на год вперед. Наша задача - выигрывать в каждой игре, - передает слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Автомобилист» со счетом 6:2. У армейцев по две шайбы забросили Илья Ковальчук, Александр Барабанов и Никита Гусев. В составе гостей отличились Франсис Паре и Александр Щемеров.

Подопечные Олега Знарка одержали десятую победу подряд на старте сезона в КХЛ. С 28 очками петербуржцы лидируют в Западной конференции. Екатеринбургский клуб остался на седьмой позиции в Восточной конференции, имея в активе 15 очков после девяти игр.

Следующие матчи команды проведут 15 сентября. СКА встретится в Петербурге с магнитогорским «Металлургом», а «Автомобилист» в Минске сыграет с местным «Динамо».