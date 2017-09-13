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Илья Ковальчук: Играть на удержание при такой поддержке? Даже в мыслях такого нет!

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Форвард СКА Илья Ковальчук поделился впечатлениями от победы над «Автомобилистом» (6:2).

- Мы знали и Олег Валерьевич нас перед игрой предупредил, что «Автомобилист» - хорошая команда. Мы два года им на выезде и дома проигрываем, рады победить. Настраивать никого не надо было. 

- Заметили, что 6 игроков основы не было у «Автомобилиста»?
- Мне надо за своей командой следить - кто у нас в основе, а кто нет. Там, наверное, ротация, как и в остальных командах.

- На удержание играли в третьем периоде?
- Нет, старались еще забить. Как можно при такой поддержке играть на удержание. У нас даже в мыслях такого нет. К сожалению, третий период проиграли, завтра разберем и будем готовиться к «Магнитке».

- Сразу три игрока могли сделать хет-трик. Это мешало?
- Да нет, наоборот хорошо. У Барабанова было пару моментов в третьем периоде. Звено у нас хорошо сыграло.

- 10 побед подряд. Вас кто-нибудь остановит?
- Мы берем одну игру и готовимся к ней. Мы не думаем на неделю, на месяц, на год вперед. Наша задача - выигрывать в каждой игре, - передает слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Автомобилист» со счетом 6:2. У армейцев по две шайбы забросили Илья Ковальчук, Александр Барабанов и Никита Гусев. В составе гостей отличились Франсис Паре и Александр Щемеров. 

Подопечные Олега Знарка одержали десятую победу подряд на старте сезона в КХЛ. С 28 очками петербуржцы лидируют в Западной конференции. Екатеринбургский клуб остался на седьмой позиции в Восточной конференции, имея в активе 15 очков после девяти игр.

Следующие матчи команды проведут 15 сентября. СКА встретится в Петербурге с магнитогорским «Металлургом», а «Автомобилист» в Минске сыграет с местным «Динамо».

Матч

СКА - Автомобилист - 6:1 (4:1, 2:0, 0:0)

Голы:

Ковальчук (Гусев, Плотников), 3:30 (1:0). Барабанов (Ковальчук, Чудинов), 4:42 (2:0). Барабанов (Ковальчук, Дацюк), 9:04 (3:0). Паре (Трямкин), 13:15 (3:1). Гусев (Рундблад, Прохоркин), 13:45 (4:1). Гусев (Зубарев, Рундблад), 29:35 (5:1). Ковальчук (Дацюк, Барабанов), 30:14 (6:1).

Место и дата

13 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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