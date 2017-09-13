Александр Барабанов: Очень сильно настраивались на «Автомобилист». Знали, что проигрывали им два года
Нападающий СКА Александр Барабанов поделился впечатлениями от победы над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).
- Здорово начали: реализовали два большинства. Потом получалась игра, забивали свои моменты. Еще Коскинен подтащил, молодчик.
- Обидно, что не удалось забить третий гол?
- Будем работать над этим. Все что могу сказать.
- Как оцените игру Михаила Мальцева?
- Здорово отыграл. Не терялся, шел в борьбу, держал шайбу - то, что и должен делать молодой игрок.
- Вам какой из своих голов больше по душе?
- Оба.
- Был особый настрой из-за того, что два года проигрывали «Автомобилисту»?
- Настраивались очень сильно, хотя так делаем перед каждым матчем, но знали, что проигрывали два года, - передает слова Барабанова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, Барабанов оформил дубль в этом матче. СКА одержал победу над «Автомобилистом» со счетом 6:2.
Матч
СКА - Автомобилист - 6:1 (4:1, 2:0, 0:0)
Голы:
Ковальчук (Гусев, Плотников), 3:30 (1:0). Барабанов (Ковальчук, Чудинов), 4:42 (2:0). Барабанов (Ковальчук, Дацюк), 9:04 (3:0). Паре (Трямкин), 13:15 (3:1). Гусев (Рундблад, Прохоркин), 13:45 (4:1). Гусев (Зубарев, Рундблад), 29:35 (5:1). Ковальчук (Дацюк, Барабанов), 30:14 (6:1).
Место и дата
13 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция