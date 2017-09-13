Александр Барабанов: Очень сильно настраивались на «Автомобилист». Знали, что проигрывали им два года

Нападающий СКА Александр Барабанов поделился впечатлениями от победы над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).

- Здорово начали: реализовали два большинства. Потом получалась игра, забивали свои моменты. Еще Коскинен подтащил, молодчик.

- Обидно, что не удалось забить третий гол?

- Будем работать над этим. Все что могу сказать.

- Как оцените игру Михаила Мальцева?

- Здорово отыграл. Не терялся, шел в борьбу, держал шайбу - то, что и должен делать молодой игрок.

- Вам какой из своих голов больше по душе?

- Оба.

- Был особый настрой из-за того, что два года проигрывали «Автомобилисту»?

- Настраивались очень сильно, хотя так делаем перед каждым матчем, но знали, что проигрывали два года, - передает слова Барабанова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, Барабанов оформил дубль в этом матче. СКА одержал победу над «Автомобилистом» со счетом 6:2.