Форвард СКА Михаил Мальцев: В ВХЛ даже быстрее бегают, но в КХЛ игроки поумнее
Нападающий СКА Михаил Мальцев поделился впечатлениями от победы над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).
- Очень волнительно было. Позавчера вообще ничего не понимал, когда первый раз вышел на смену. А так уже понимал уровень: проводил полные игры на турнире в Сочи. Все нормально, ребята поддержали.
- ВХЛ и КХЛ - день и ночь?
- Не совсем. В Высшей лиге игроки где-то даже побыстрее бегают. Здесь поумнее: где-то остановятся и пас отдадут. Там американский хоккей.
- Самый яркий совет, который давали Ковальчук или Дацюк.
- Таких ярких не было. Обычно говорят все, с кем я в пятерке: как играть, где ошибся. Все поддерживают.
- Кажется, команда внутренне готовится к «Магнитке».
- Команда готовится к каждой игре, чтобы продолжать победную серию. Думаю, Магнитогорск будет самым сложным соперником. Будем вдвойне готовиться.
- Если взять матч с «Автомобилистом» - собой довольны?
- Да, поставлю четыре с минусом. Нормально.
- Чего не хватает для пятерки?
- Хотелось побольше побросать, в атаке поиграть. Более-менее не ошибался. Тренеры сказали играть более строго, в защите, - передает слова Мальцева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, матч с «Автомобилистом» стал для Мальцева вторым в КХЛ. 11 сентября форвард дебютировал за СКА в игре с «Ладой» и провел на льду 1 минуту и 24 секунды.
Армейцы разгромили «Автомобилист» со счетом 6:2. С 28 очками подопечные Олега Знарка лидируют в Западной конференции. 15 сентября СКА примет в Ледовом дворце магнитогорский «Металлург».
Матч
СКА - Автомобилист - 6:1 (4:1, 2:0, 0:0)
Голы:
Ковальчук (Гусев, Плотников), 3:30 (1:0). Барабанов (Ковальчук, Чудинов), 4:42 (2:0). Барабанов (Ковальчук, Дацюк), 9:04 (3:0). Паре (Трямкин), 13:15 (3:1). Гусев (Рундблад, Прохоркин), 13:45 (4:1). Гусев (Зубарев, Рундблад), 29:35 (5:1). Ковальчук (Дацюк, Барабанов), 30:14 (6:1).
Место и дата
13 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция