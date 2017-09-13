Форвард СКА Михаил Мальцев: В ВХЛ даже быстрее бегают, но в КХЛ игроки поумнее

Нападающий СКА Михаил Мальцев поделился впечатлениями от победы над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).

- Очень волнительно было. Позавчера вообще ничего не понимал, когда первый раз вышел на смену. А так уже понимал уровень: проводил полные игры на турнире в Сочи. Все нормально, ребята поддержали.

- ВХЛ и КХЛ - день и ночь?

- Не совсем. В Высшей лиге игроки где-то даже побыстрее бегают. Здесь поумнее: где-то остановятся и пас отдадут. Там американский хоккей.

- Самый яркий совет, который давали Ковальчук или Дацюк.

- Таких ярких не было. Обычно говорят все, с кем я в пятерке: как играть, где ошибся. Все поддерживают.

- Кажется, команда внутренне готовится к «Магнитке».

- Команда готовится к каждой игре, чтобы продолжать победную серию. Думаю, Магнитогорск будет самым сложным соперником. Будем вдвойне готовиться.

- Если взять матч с «Автомобилистом» - собой довольны?

- Да, поставлю четыре с минусом. Нормально.

- Чего не хватает для пятерки?

- Хотелось побольше побросать, в атаке поиграть. Более-менее не ошибался. Тренеры сказали играть более строго, в защите, - передает слова Мальцева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч с «Автомобилистом» стал для Мальцева вторым в КХЛ. 11 сентября форвард дебютировал за СКА в игре с «Ладой» и провел на льду 1 минуту и 24 секунды.

Армейцы разгромили «Автомобилист» со счетом 6:2. С 28 очками подопечные Олега Знарка лидируют в Западной конференции. 15 сентября СКА примет в Ледовом дворце магнитогорский «Металлург».