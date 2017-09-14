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Эмилиано Ригони: С ребятами часто смеемся, что в Петербург уже пол-Аргентины приехало

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился впечатлениями от выступления за петербургский клуб.

– Говорят, вас и раньше звали из «Индепендьенте» в Европу, но вы не поехали?
– Это правда. Было несколько предложений. Итальянская «Аталанта» проявляла очень большую настойчивость. Но я понимал – уезжать еще рано. Надо улучшить свою игру до такого уровня, чтобы заслужить приглашение в серьезный клуб. Поэтому остался. О чем не жалею – слава Богу все в итоге сложилось так, как сложилось. И в результате я оказался в «Зените». Звали, кстати, в то время и в «Ривер Плейт».

– Выходит, могли играть вместе с Мамманой и Дриусси в Буэнос-Айресе, а встретились в Петербурге?
– «Зенит» подписал почти весь состав «Ривера» и теперь мы здесь (улыбается).

– В России по этому поводу шутят чуть иначе. Мол, игроки в Аргентине уже побаиваются выходить на улицу, потому что пропадают, а через некоторое время оказываются в Петербурге.
– В Аргентине тоже много острот на эту тему. Но могу сказать, что они абсолютно доброжелательные. Мы с ребятами и сами часто смеемся по этому поводу – мол, в Петербург уже пол-Аргентины приехало.

– Вопрос с вашим переходом в «Зенит» решился не в один день. Из-за чего произошла задержка?
– Переговоры шли месяц. Почему – не в курсе. Сначала стороны вроде бы обо всем договорились, потом оказалось, что это не совсем так. В какой-то момент все менялось каждый день. Но в итоге – закончилось хорошо, – приводит слова Ригони «Матч ТВ».

Напомним, аргентинец перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» за 9 миллионов евро. 24-летний футболист подписал с сине-бело-голубыми четырехлетний контракт.  

Помимо Ригони, состав клуба пополнили еще четыре аргентинских игрока: защитник Эмануэль Маммана, полузащитники Матиас Краневиттер и Леандро Паредес, а также нападающий Себастьян Дриусси.

В составе «Зенита» Ригони отыграл 55 минут в матче с «Динамо» (0:0). 

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