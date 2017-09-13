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«Трактор» на выезде переиграл московское «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» со счетом 4:1.

У победителей встречи голами отметились Пол Щехура, Рикард Йюнге, Игорь Полыгалов и Александр Рыбаков, а у хозяев поля единственную шайбу забросил Андрей Алексеев.

«Динамо» с 16-ю очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Трактор» расположился на 10-й строчке на Востоке, имея в активе на четыре очка меньше.

В следующем матче москвичи 15 сентября примут «Ладу», а челябинцы в этот же день на выезде сыграют с «Локомотивом».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Динамо - Трактор - 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы:

Щехура (Бэйлен, Пеньковский), 12:39 (0:1). Гюнге (Полыгалов, Щехура), 13:21 (0:2). Полыгалов (Пеньковский, Кравцов), 22:24 (0:3). Алексеев 49:14 (1:3). Рыбаков 59:21 (1:4).

Место и дата

13 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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