«Трактор» на выезде переиграл московское «Динамо»
В матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» на
выезде обыграл московское «Динамо» со счетом 4:1.
У победителей встречи голами отметились Пол Щехура, Рикард
Йюнге, Игорь Полыгалов и Александр Рыбаков, а у хозяев поля единственную шайбу
забросил Андрей Алексеев.
«Динамо» с 16-ю очками занимает шестое место в Западной
конференции, а «Трактор» расположился на 10-й строчке на Востоке, имея в активе
на четыре очка меньше.
В следующем матче москвичи 15 сентября примут «Ладу», а
челябинцы в этот же день на выезде сыграют с «Локомотивом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо - Трактор - 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Голы:
Щехура (Бэйлен, Пеньковский), 12:39 (0:1). Гюнге (Полыгалов, Щехура), 13:21 (0:2). Полыгалов (Пеньковский, Кравцов), 22:24 (0:3). Алексеев 49:14 (1:3). Рыбаков 59:21 (1:4).
Место и дата
13 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция