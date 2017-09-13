«Трактор» на выезде переиграл московское «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» со счетом 4:1.

У победителей встречи голами отметились Пол Щехура, Рикард Йюнге, Игорь Полыгалов и Александр Рыбаков, а у хозяев поля единственную шайбу забросил Андрей Алексеев.

«Динамо» с 16-ю очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Трактор» расположился на 10-й строчке на Востоке, имея в активе на четыре очка меньше.

В следующем матче москвичи 15 сентября примут «Ладу», а челябинцы в этот же день на выезде сыграют с «Локомотивом».

КХЛ

Регулярный чемпионат