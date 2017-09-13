Винченцо Монтелла: Завтра я хочу увидеть правильную реакцию «Милана» на поражение от «Лацио»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла высказался о поражении от «Лацио» в 3-м туре серии А (1:4).

«Ужасный матч, который мы должны забыть. Впереди игра в Лиге Европы. Независимо от схемы и тактики, завтра я хочу увидеть правильную реакцию, потому что «Милан» провалил матч против «Лацио». В первую очередь мы должны дать ответ с точки зрения темперамента, страсти», – цитирует специалиста Football Italia.

Напомним, 14 сентября «россонери» сыграют на групповом этапе Лиги Европы против венской «Аустрии».