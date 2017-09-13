«Марибор» – «Спартак». Глушаков покинул поле из-за травмы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В эти минуты московский «Спартак» проводит матч группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора».
На 28-й минуте наставник красно-белых Массимо Каррера заменил полузащитника Дениса Глушакова. На поле вышел хавбек Александр Самедов.
Как сообщил комментатор встречи Александр Шмурнов со ссылкой на пресс-службу «Спартака», у Глушакова травма мышц правого бедра.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
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