«Марибор» – «Спартак». Глушаков покинул поле из-за травмы

В эти минуты московский «Спартак» проводит матч группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора».

Самедов вывел «Спартак» вперед в матче с «Марибором»

Самедов вывел «Спартак» вперед в матче с «Марибором» В эти минуты московский «Спартак» проводит матч группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора».