Владислав Гавриков: «Автомобилист» против СКА играл не основными игроками? Может, ротация
Защитник СКА Владислав Гавриков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о победе своей команды над «Автомобилистом» (6:2).
- Яркий и результативный старт - это работа над ошибками после матча с «Ладой»?
- Да, мы старались с первых смен показать агрессию на ворота «Автомобилиста» и поскорее забить, чтобы комфортнее чувствовать себя в игре. «Автомобилист» набрал хороший ход, но плохо сыграл в Ярославле.
- Обратили внимание на состав соперника? Некоторых лидеров не было.
- Да-да заметил. Возможно, это ротация. Но нам нет смысла об этом думать,- сказал Гавриков в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Полное интервью с защитником СКА выйдет 14 сентября.
Напомним, в матче регулярного чемпионата СКА обыграл «Автомобилист» со счетом 6:2. Дублями в составе СКА отметились Илья Ковальчук, Никита Гусев и Александр Барабанов. «Автомобилист» ответил шайбами Франсиса Паре и Александра Щемерова.
Эта победа стала 10-й для СКА на старте сезона. Армейская команда идет на первом месте в сводной таблице КХЛ. «Автомобилист» остался на седьмом месте в восточной конференции.
В следующем матче СКА сыграет против магнитогорского «Металлурга». Встреча пройдет 15 сентября и начнется в 19:30.
Матч
СКА - Автомобилист - 6:1 (4:1, 2:0, 0:0)
Голы:
Ковальчук (Гусев, Плотников), 3:30 (1:0). Барабанов (Ковальчук, Чудинов), 4:42 (2:0). Барабанов (Ковальчук, Дацюк), 9:04 (3:0). Паре (Трямкин), 13:15 (3:1). Гусев (Рундблад, Прохоркин), 13:45 (4:1). Гусев (Зубарев, Рундблад), 29:35 (5:1). Ковальчук (Дацюк, Барабанов), 30:14 (6:1).
Место и дата
13 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция