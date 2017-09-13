Владислав Гавриков: «Автомобилист» против СКА играл не основными игроками? Может, ротация

Защитник СКА Владислав Гавриков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о победе своей команды над «Автомобилистом» (6:2).

- Яркий и результативный старт - это работа над ошибками после матча с «Ладой»?

- Да, мы старались с первых смен показать агрессию на ворота «Автомобилиста» и поскорее забить, чтобы комфортнее чувствовать себя в игре. «Автомобилист» набрал хороший ход, но плохо сыграл в Ярославле.

- Обратили внимание на состав соперника? Некоторых лидеров не было.

- Да-да заметил. Возможно, это ротация. Но нам нет смысла об этом думать,- сказал Гавриков в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Полное интервью с защитником СКА выйдет 14 сентября.

Напомним, в матче регулярного чемпионата СКА обыграл «Автомобилист» со счетом 6:2. Дублями в составе СКА отметились Илья Ковальчук, Никита Гусев и Александр Барабанов. «Автомобилист» ответил шайбами Франсиса Паре и Александра Щемерова.

Эта победа стала 10-й для СКА на старте сезона. Армейская команда идет на первом месте в сводной таблице КХЛ. «Автомобилист» остался на седьмом месте в восточной конференции.

В следующем матче СКА сыграет против магнитогорского «Металлурга». Встреча пройдет 15 сентября и начнется в 19:30.