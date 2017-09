Immortals подписала состав из бывших игроков MVP Phoenix

Организация Immortals объявила о подписании состава по Dota 2.

В состав команды вошли бывшие игроки MVP Phoenix: Ким «QO» Сион Йоп, Пио «MP» Ной, Санг Дон «Forev» Ли, Юн Мин «Febby» Ким и Ду Ёнг «DuBu» Ким.

Introducing a new chapter in the Immortals legacy. Welcome @febbydota @mentalprotector @DubuDota @ForevDoto & @qodota to #IMTDOTA! pic.twitter.com/5sKXUKvAe3