Василий Уткин – о матче против «Марибора»: «Спартак» на стиле

Российский комментатор Василий Уткин – об игре московского «Спартака» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора».

«Две самые опасные атаки «Спартака»: пас Комбарова и удар Ещенко и пас Ещенко под удар Комбарову. На стиле», – написал Уткин на своей странице в Twitter.

После первого тайма счет на табло – 0:0. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.