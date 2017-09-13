Василий Уткин – о матче против «Марибора»: «Спартак» на стиле
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский комментатор Василий Уткин – об игре московского «Спартака» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора».
«Две самые опасные атаки «Спартака»: пас Комбарова и удар Ещенко и пас Ещенко под удар Комбарову. На стиле», – написал Уткин на своей странице в Twitter.
После первого тайма счет на табло – 0:0. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Две самые опасные атаки Спартака: пас Комбарова и удар Ещенко и пас Ещенко под удар Комбарову. На стиле.— Василий Уткин (@radioutkin) 13 сентября 2017 г.
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