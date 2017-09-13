Сергей Базаревич: Греки играли короткой ротацией, спасибо им за это

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич – о победе над командой Греции (74:69) в матче четвертьфинала Евробаскета.

– Мы плохо нападали, теряли мяч в простых ситуациях, давали им собирать подборы, поэтому проиграли первую половину, – приводит слова Базаревича ТАСС. – Ребята были какие-то заторможенные, это следствие стресса, но мы продолжали гнуть свою линию, это дало свои плоды. Греки играли практически впятером, короткой ротацией, спасибо им за это.

Четвертьфинал - это самая неприятная история. Либо ты дальше будешь бороться уже за медали, либо уезжаешь домой. Хорошо и важно, что мы победили.