Сергей Базаревич: Греки играли короткой ротацией, спасибо им за это
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич
– о победе над командой Греции (74:69) в матче четвертьфинала Евробаскета.
– Мы плохо нападали, теряли мяч в простых ситуациях, давали
им собирать подборы, поэтому проиграли первую половину, – приводит слова
Базаревича ТАСС. – Ребята были какие-то заторможенные, это следствие стресса,
но мы продолжали гнуть свою линию, это дало свои плоды. Греки играли
практически впятером, короткой ротацией, спасибо им за это.
Четвертьфинал - это самая неприятная история. Либо ты дальше будешь бороться уже за медали, либо уезжаешь домой. Хорошо и важно, что мы победили.
Матч
Состав
Греция: Калатес (25), Принтезис (19), Бурусис (10)
Россия: Швед (26), Мозгов (15), Фридзон (11)
Место и дата
13 сентября 18:45, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция