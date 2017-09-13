Владимир Воробьев: Надеюсь, в следующем матче Салминен сыграет

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев прокомментировал поражение от «Трактора» - 1:4.

- Провалили первый период, много было потерь в средней зоне и ненужных удалений, - грустно резюмирует Воробьев исход матча. – Опомнились после счета 0:3, но было уже поздно. «Трактор» преподнес нам хороший урок. А у нас голова была не во дворце, а где-то…

- С чем связаны перестановки в звеньях?

- Много играли в три звена, пытался какую-то свежесть внести. Вот Игумнов сыграл первый матч. Надеюсь, в следующем поединке Салминена сможем внести в состав.