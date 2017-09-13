Алексей Швед: Ребята продолжали в меня верить

Защитник сборной России Алексей Швед прокомментировал победу над Грецией в четвертьфинале Евробаскета.

- Конечно, очень непростой матч. Сейчас даже о полуфинале не думаю - перво-наперво хочется отдохнуть. В первой половине у меня мало что получалось - много бросков промазал, много потерь допустил... Но ребята продолжали в меня верить. Продолжали помогать. И в нужный момент мы все вместе сумели прибавить, отыграть отставание и выйти в лидеры, а потом это лидерство сохранить. Наверное, и присутствие Дэвида Блатта помогло. Все-таки, большой путь с ним прошли, многого добились. Дэвида всегда приятно видеть, и я рад, что он сегодня был здесь и стал свидетелем нашей победы, - передает слова Шведа корреспондент «Советского спорта».