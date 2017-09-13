Илья Воробьев: «Локомотив» интересно выглядит тактически, нечасто такое встретишь

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев – о поражении от «Локомотива» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Локомотив» с победой. Команда интересно выглядит тактически, нечасто такое встретишь. Вратари здорово отыграли, обе команды в целом прилично отыграли.

В овертайме удача немного отвернулась от нас, или же повернулась к «Локомотиву», - приводит слова Воробьева официальный сайт железнодорожников.