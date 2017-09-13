Илья Воробьев: «Локомотив» интересно выглядит тактически, нечасто такое встретишь
Источник: ХК «Локомотив»Комментарии
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев – о поражении от «Локомотива»
(2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Локомотив» с победой.
Команда интересно выглядит тактически, нечасто такое встретишь. Вратари здорово
отыграли, обе команды в целом прилично отыграли.
В овертайме удача немного отвернулась от нас, или же повернулась к «Локомотиву», - приводит слова Воробьева официальный сайт железнодорожников.
Матч
Локомотив - Металлург Мг - 3:2 О.Т. (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Филиппи (Денисов, Шаус), 10:55 (0:1). Осипов (Коршков, Полунин), 18:37 (1:1). Казионов 30:35 (1:2). Кадейкин (Контиола), 31:32 (2:2). Мосалёв (Накладал, Козун), 64:18 (3:2).
Место и дата
13 сентября 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически