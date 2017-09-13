Сергей Базаревич: В начале не хватало концентрации

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился мнением о победе над Грецией в четвертьфинале чемпионата Европы.

- В первой половине мы сами сыграли плохо - неважно попадали и защищались. Возможно, сказался недостаток концентрации, вызванный волнением, - приводит слова Базаревича корреспондент «Советского спорта». - Все-таки, четвертьфинал - самая неприятная стадия в этом смысле. Ты либо пакуешь чемоданы, либо остаешься до конца турнира и в любом случае борешься за медаль... Конечно, стресс был, и он вызвал некую заторможенность. Моей задачей было поддержать ребят и сделать так, чтобы они не потеряли уверенность в себе. После большого перерыва мы перестроили защиту и это принесло свои плоды. Плюс сумели забить несколько важных бросков в ключевые моменты. Конечно, рады теперь остаться до конца чемпионата. Правда, еда тут - кошмар... Но ради последних двух матчей я готов ее еще потерпеть.