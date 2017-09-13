Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Греция69 : 74Россия
Футбол  Марибор0 : 1Спартак
Футбол  Фейеноорд0 : 4Манчестер Сити
Футбол  Фулхэм2 : 1Халл Сити
Футбол  Ливерпуль2 : 2Севилья
Футбол  Шахтер2 : 1Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Базаревич: В начале не хватало концентрации

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился мнением о победе над Грецией в четвертьфинале чемпионата Европы.

- В первой половине мы сами сыграли плохо - неважно попадали и защищались. Возможно, сказался недостаток концентрации, вызванный волнением, - приводит слова Базаревича корреспондент «Советского спорта». - Все-таки, четвертьфинал - самая неприятная стадия в этом смысле. Ты либо пакуешь чемоданы, либо остаешься до конца турнира и в любом случае борешься за медаль... Конечно, стресс был, и он вызвал некую заторможенность. Моей задачей было поддержать ребят и сделать так, чтобы они не потеряли уверенность в себе. После большого перерыва мы перестроили защиту и это принесло свои плоды. Плюс сумели забить несколько важных бросков в ключевые моменты. Конечно, рады теперь остаться до конца чемпионата. Правда, еда тут - кошмар... Но ради последних двух матчей я готов ее еще потерпеть.

Матч

Греция - Россия - 69:74

Состав

Греция: Калатес (25), Принтезис (19), Бурусис (10)

Россия: Швед (26), Мозгов (15), Фридзон (11)

Место и дата

13 сентября 18:45, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Кириленко: Греки выступили в роли разрушителейПрезидент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал победу над Грецией в четвертьфинале Евробаскета.Алексей Швед: Ребята продолжали в меня веритьЗащитник сборной России Алексей Швед прокомментировал победу над Грецией в четвертьфинале Евробаскета.Сергей Базаревич: Греки играли короткой ротацией, спасибо им за этоГлавный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич – о победе над командой Греции (74:69) в матче четвертьфинала Евробаскета.Греко-русская борьба. Лев Тигай - о победе России над ГрециейГреко-русская борьба. Лев Тигай - о победе России над ГрециейПо ходу четвертьфинального матча с греками сборная России проигрывала 13 очков, но переломила ход поединка и победила - 74:69!Владимир Гомельский: Россия сильнее характером, а наш тренер лучше греческогоВладимир Гомельский: Россия сильнее характером, а наш тренер лучше греческогоКомментатор Владимир Гомельский – о победе сборной России над Грецией (74:69) на Евробаскете-2017.
Хоккей
«Локомотив» обыграл «Металлург», дважды уступая по ходу встречи
Футбол
Георгий Черданцев: Мне полночи снился Месси. Настолько реалистично, как в кино
Олимпиада
Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже, Лос-Анджелес примет Игры-2028
Футбол
Дмитрий Булыкин: Против «Копенгагена» шансы у «Локомотива» неплохие
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Сергей Базаревич
Сергей Базаревичвсе новости
Евробаскет-2017
Евробаскет-2017