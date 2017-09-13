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Андрей Кириленко: Греки выступили в роли разрушителей

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал победу над Грецией в четвертьфинале Евробаскета.

- На самом деле, греки - молодцы. Они вышли на площадку в роли разрушителей. Не созидателей, как хорваты в 1/8 финала - те играли свободно, с большим количеством открываний, быстрых бросков... Греция - нет. У них был конкретный план - сломать нашу игру. И они ее ломали - на протяжении почти всех четвертей. Это типичный греческий баскетбол, который мы знаем по клубам - затащить соперника в вязкую концовку, чтобы условный Спанулис потом попал решающий бросок. После первой половины я смотрел на табло и не верил глазам - мы уступали всего 6 очков. Сказал Блатту: «По такой игре должно быть минус 20». Но тем радостнее, что наша команда сумела выстоять и переломить ход борьбы. Тут все отличились - не только Швед. Очень важную роль сыграл Мозгов, который провел лучший матч на турнире. В концовке ключевые броски попали Хвостов, Воронцевич, Фридзон. И сейчас, после такой победы, парни могут уверенно сказать себе: «Мы способны обыграть любого!», - приводит слова Кириленко корреспондент «Советского спорта».

Матч

Греция - Россия - 69:74

Состав

Греция: Калатес (25), Принтезис (19), Бурусис (10)

Россия: Швед (26), Мозгов (15), Фридзон (11)

Место и дата

13 сентября 18:45, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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