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Анвар Гатиятулин: После победы над «Динамо» ребята в раздевалке сразу ожили

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над московским «Динамо» - 4:1.

- Победы всегда придают уверенность, - заявил после матча Анвар Гатиятулин. – Чувствуется, что ребята сразу и в раздевалке поживее стали. А до матча была напряженность. Но мы терпели и добились результата. Ну и болельщикам нашим – спасибо за поддержку в Москве. Она нам очень помогла.

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