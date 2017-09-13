Анвар Гатиятулин: После победы над «Динамо» ребята в раздевалке сразу ожили

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над московским «Динамо» - 4:1.

- Победы всегда придают уверенность, - заявил после матча Анвар Гатиятулин. – Чувствуется, что ребята сразу и в раздевалке поживее стали. А до матча была напряженность. Но мы терпели и добились результата. Ну и болельщикам нашим – спасибо за поддержку в Москве. Она нам очень помогла.